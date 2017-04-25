Прокуратура підозрює чиновника Запорізької ОДА у розтраті 4 мільйонів бюджетних коштів

Прокуратура Запорізької області підозрює посадовця Запорізької ОДА та директора приватного підприємства у розтраті бюджетних коштів під час закупівлі робіт з утилізації небезпечних відходів.

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"За результатом проведених слідчих дій та зібраних доказів про підозру повідомлено директору одного з департаментів Запорізької обласної державної адміністрації та директору приватного підприємства, які, діючи за попередньою змовою між собою, заволоділи бюджетними коштами на суму близько 4 млн грн", - йдеться у повідомленні прес-служби Генпрокуратури.

Обом фігурантам справи підозра пред'явлено в скоєнні злочинів, передбачених ч. 5 ст. 191 і ч. 2 ст. 366 КК України - "Привласнення, розтрата майна в особливо великих розмірах або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" і "Службове підроблення".

Прокуратура направила до суду клопотання про застосування відносно підозрюваних запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.