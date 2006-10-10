Катя Пушкарьова стала жінкою-вамп (фото)

Акторка Неллі Уварова, яка тільки-но перестала бути гидким каченям Катериною Пушкарьовою, з`явилася на сторінках одного з каталогів косметики.

Цього разу вона з`явилася в діловому образі та образі жінки-вамп.

На запитання, скільки коштувало компанії вмовити Неллі Уварову знятися в каталозі, агент акторки Олександра Яковенко розповіла:

"Це скоріш за все, питання до самої Неллі, мені дуже важко на нього відповісти".

"Але, погодьтесь, виглядає вона в каталозі непогано", - додала Яковенко, пише газета Блік.

Вона також наголосила, що обличчям цієї торгівельної марки Неллі не стане, оскільки це просто одноразова акція.

ТаблоID