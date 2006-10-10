Катя Пушкарьова стала жінкою-вамп (фото)
12:33, 10 жовтня 2006Суспільство
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Уварова з`явилася на сторінках каталогу косметики
Акторка Неллі Уварова, яка тільки-но перестала бути гидким каченям Катериною Пушкарьовою, з`явилася на сторінках одного з каталогів косметики.
Цього разу вона з`явилася в діловому образі та образі жінки-вамп.
На запитання, скільки коштувало компанії вмовити Неллі Уварову знятися в каталозі, агент акторки Олександра Яковенко розповіла:
"Це скоріш за все, питання до самої Неллі, мені дуже важко на нього відповісти".
"Але, погодьтесь, виглядає вона в каталозі непогано", - додала Яковенко, пише газета Блік.
Вона також наголосила, що обличчям цієї торгівельної марки Неллі не стане, оскільки це просто одноразова акція.
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