США готові допомогти Україні матеріально

США готові надати Україні фінансову допомогу.

Як заявив в.о. голови прес-служби держдепартаменту Роберт ВУД, адміністрація Барака ОБАМИ «розгляне прохання України про надання їй фінансової допомоги, якщо такий запит надійде», передає ІТАР-ТАСС.

«Водночас я не можу зараз сказати, яке рішення буде ухвалено... Я не можу давати жодних обіцянок, оскільки не володію інформацією про те, що вони вже звернулися до нас із запитом», - сказав він.

Як сказав Р.ВУД, «я знаю, що прем`єр-міністр ТИМОШЕНКО звернулася з цього питання до низки держав».

На питання, де США, які самі стикаються із серйозною фінансовою кризою, знайдуть мільярди доларів для допомоги Україні, Р.ВУД відповів: «Україна - важливий партнер для США. Тому ми розглянемо її запит, якщо він надійде».