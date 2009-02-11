Євро на міжбанку росте

Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями – 8,0800/8,1800 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту піднялися до 0,2230/0,2280, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,4500/10,6095. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли до 1,2952/53 (вівторок - 1,2891/92).

У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH – 7,7000/7,7900.