Євро на міжбанку росте
11:11, 11 лютого 2009Суспільство
1916 0
Долар - 8,08/8,18 грн
Сьогодні на міжбанківському валютному ринку України торги доларом США відкрилися котируваннями – 8,0800/8,1800 грн./дол.
Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,ціни на російську валюту піднялися до 0,2230/0,2280, котирування з євро-гривні пішли вгору – 10,4500/10,6095. На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар зросли до 1,2952/53 (вівторок - 1,2891/92).
У вівторок Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією за валютною парою USD/UAH – 7,7000/7,7900.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter