80% ділянок під будівництво в Києві представляють ризики для інвесторів

До 80% ділянок, відведених під будівництво в Києві, представляють потенційні ризики для інвесторів через неправильне оформлення дозвільної документації.

Таку думку в інтерв`ю тижневику «Інвестгазета» висловив голова правління управляючої компанії «Фонд будівельних ресурсів України» Олексій БУТЕНКО.

За словами О.БУТЕНКА, недосконала система видачі дозвільної документації, а також відсутність інвестиційної активності призвели до того, що велика кількість землі в Києві продавалася посередникам.

«Із 17000 земельних ділянок, які були відведені під будівництво за останні п`ять років, тільки 2000 ділянок були освоєні будівельними інвесторами», - зазначив О.БУТЕНКО.

За його словами, на сьогодні в столиці посередники сформували цілком самостійний вторинний ринок землі. До послуг посередників вдаються будівельні компанії, які замість самостійного збору дозвільної документації купують вже готові проекти і приступають до будівельних робіт. При цьому, зазначає О.БУТЕНКО, придбана таким чином дозвільна документація може містити безліч завуальованих вимог, які можуть проявитися вже після початку будівництва, що може обернутися для інвесторів величезними збитками. Крім того, на думку О.БУТЕНКА, дана ситуація несе приховані ризики не лише для великих інвесторів, але й для громадян, які інвестують будівництво житла.

У зв`язку з цим голова правління компанії припустив, що об`єктів житлового будівництва, рішення на видачу землі для яких будуть скоро скасовані, може бути не менше сотні. Так, тільки в Печерському районі видано, щонайменше, 10 ордерів, будівництво по яких не може початися вже протягом півтора року.

«Це реальна проблема для інвесторів і кредиторів, оскільки, навіть за грубими підрахунками, в цих проектах заморожено не менш як 50-70 мільйонів доларів, вже витрачених інвесторами. А інвестиції, які могли бути вкладені на завершення будівництва, взагалі вимірюються 200-250 мільйонами доларів», – сказав О. БУТЕНКО.

Довідка УНІАН. Компанія «Фонд будівельних ресурсів України» спеціалізується на управлінні великими інвестиційними проектами будівництва об`єктів нерухомості на всіх етапах реалізації. На даний час бюджет реалізованих і тих, що знаходяться в реалізації, проектів компанії становить близько 300 млн. дол.

2006 року компанію очолив О.БУТЕНКО, який до цього в 2001-2006 рр. був генеральним директором ТОВ «Житло XXI століття».

Компанія реалізувала більш як 20 великих будівельних проектів, включаючи житловий комплекс «Тріумфальна арка» по вул. Лютеранській, 10, клубний будинок “Капітолій” по вул. Хрещатик, 27-б, житловий комплекс «Вітрило» по вул. Мельникова, 18, автор плану будівництва двох нових мостів через Дніпро в Києві.