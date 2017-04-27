"Одеський реванш": В'ятрович назвав незаконним повернення комуністичних назв вулицям у місті

13:05, 27 квітня 2017
Суспільство
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Поверненням старих назв вулицям в Одесі вже викликало обурення у суспільстві.

Низці вулиць в Одесі повернули комуністичні назви / Скріншот відео

Голова Інституту національної пам'яті Володимир В'ятрович назвав незаконним повернення комуністичних назв вулицям в Одесі. 

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Так історик на своїй сторінці у Facebook прокоментував "одеський "реванш". "Повернення старих комуністичних назв є незаконним. Більш того - це пропаганда комуністичного тоталітарного режиму. Якщо Труханов підпише це рішення, то має бути притягнений до кримінальної відповідальності", - йдеться у його повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, в Одесі повернуть назви низці декомунізованих вулиць. Зокрема, йшлося про вулиці, які були перейменовані за розпорядженням колишнього голови Одеської ОДА Міхеїла Саакашвілі.

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Теги: #Декомунізація в Одесі#назви вулиць в Одесі