17-річний хлопець вбив 68-річного пенсіонера на грунті ревнощів

У Сімферополі (Крим) 17-річний хлопець по-звірячому вбив 68-річного пенсіонера, приревнувавши його до своєї співмешканки, повідомили УНІАН у Центрі громадських зв`язків Головного управління МВС України в АРК.

Як повідомляє ЦГЗ, жінка, яка живе по сусідству з самотнім пенсіонером, відчула їдкий запах гару й зателефонувала в пожежну частину. Прибувши на місце, рятувальники знайшли труп господаря будинку й викликали міліцію. Як розповів начальник відділу Київського райвідділу міліції Євген КРЕЩЕНЕЦЬКИЙ, пенсіонер помер від ножових поранень, а будинок зловмисники підпалили, щоб приховати сліди злочину.

Правоохоронці відпрацювали всі можливі зв`язки постраждалого. Після проведення оперативно-розшукових заходів головним підозрюваним у вбивстві пенсіонера виявився ніде непрацюючий 17-річний сімферополець. "У райвідділі переляканий затриманий розповів про скоєний ним злочин", - повідомляє кримська міліція. Як виявилося, хлопець разом зі своєю 25-річною співмешканкою вирішили весело провести вечір і відправитися в гості до малознайомого старого, який любив випити. В ході розпивання алкогольних напоїв, приревнувавши пенсіонера до жінки, молодик ударив його кулаком, а потім завдав 15 ножових поранень.

За фактом порушено кримінальну справу за частиною 2 статті 115 КК України (скоєння навмисного вбивства групою осіб).