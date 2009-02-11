Укртелеком та п'ять обленерго продадуть у лютому-березні

Фонд державного майна України (ФДМУ) планує в березні цього року виставити на приватизаційний конкурс з елементами аукціону 67,79% акцій ВАТ «Укртелеком».

Як повідомляє офіційне видання Фонду «Відомості приватизації», про це сказано у відповідному наказі Фонду держмайна №101 від 2 лютого цього року.

Крім того, ФДМУ планує виставити в лютому цього року на біржовий продаж держпакети п`яти обленерго.

Як повідомляв УНІАН, раніше виконуючий обов`язки голови Фонду держмайна Дмитро ПАРФЕНЕНКО заявив, що терміни й умови приватизації стратегічних об`єктів, зокрема ВАТ “Укртелеком” і обленерго, може бути встановлено тільки після вивчення попиту покупців і кон`юнктури ринку.

Водночас міністр транспорту та зв`язку України Йосип ВІНСЬКИЙ 4 лютого заявив, що уряд планує в березні провести приватизацію “Укртелекому”.

Міністр зазначив, що продаж цього об`єкту сьогодні реальний і можливий, і стартова ціна підприємства може становити 25 млрд. грн.

Нагадаємо, наприкінці лютого 2008 року Фонд держмайна України оголосив про початок підготовки до проведення конкурсу з продажу 67,79% пакета акцій ВАТ «Укртелеком» з використанням відкритості пропозиції ціни за принципом аукціону.

Уряд раніше заявляв про свої плани провести конкурс з продажу 67,79% ВАТ “Укртелеком” у період з другої декади лютого до грудня 2008 року (розпорядження Кабінету Міністрів України № 249-р від 6 лютого 2008 року). Пакет у розмірі 25% + 1 акцію буде закріплено в державній власності.

9 квітня 2008 року Кабінет Міністрів затвердив умови проведення конкурсу з продажу акцій «Укртелекому».

18 квітня голова Фонду державного майна Валентина СЕМЕНЮК звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА та Ради національної безпеки й оборони щодо необхідності відкласти оголошення та проведення конкурсу з приватизації «Укртелекому» для доопрацювання його умов.