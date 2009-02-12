Під вікна Черновецького прийшли 2 тисячі осіб

В акції протесту біля столичної мерії на Хрещатику беруть участь близько 2 тисяч осіб.

Як повідомили УНІАН у київському главку міліції, охорону громадського порядку у центрі Києва забезпечують 300 співробітників міліції, у тому числі військовослужбовці Внутрішніх військ МВС України.

Будь-яких ексцесів не зафіксовано.

Як повідомляв УНІАН, біля мерії Києва зранку проходить акція протесту проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, запровадження платних медичних послуг тощо. Учасники акції перекрили рух автомобілів Хрещатиком від вулиці Богдана Хмельницького до майдану Незалежності.