Під вікна Черновецького прийшли 2 тисячі осіб
11:49, 12 лютого 2009Суспільство
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Учасники акції перекрили рух автомобілів
В акції протесту біля столичної мерії на Хрещатику беруть участь близько 2 тисяч осіб.
Як повідомили УНІАН у київському главку міліції, охорону громадського порядку у центрі Києва забезпечують 300 співробітників міліції, у тому числі військовослужбовці Внутрішніх військ МВС України.
Будь-яких ексцесів не зафіксовано.
Як повідомляв УНІАН, біля мерії Києва зранку проходить акція протесту проти підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги, запровадження платних медичних послуг тощо. Учасники акції перекрили рух автомобілів Хрещатиком від вулиці Богдана Хмельницького до майдану Незалежності.
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