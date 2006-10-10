Ющенко відмінив укази Кучми про створення НАК «Енергетична компанія України»

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відмінив укази про створення НАК «Енергетична компанія України».

Текст відповідного указу глави держави від 9 жовтня ц.р. №863/2006 розміщений на офіційному сайті Президента України.

Зокрема, В.ЮЩЕНКО відмінив указ №69 від 22 січня 2004 року «Про заходи з підвищення ефективності управління енергетичним комплексом» і указ №654 від 18 липня 2004 року про внесення змін до вищезазначеного акту.

Довідка УНІАН. Національна акціонерна компанія “Енергетична компанія України” створена на виконання Указу Президента України від 22 січня 2004 р. № 69 “Про заходи з підвищення ефективності управління електроенергетичним комплексом”.

Кабінет Міністрів України 22 червня 2004 року своєю постановою №794 затвердив статут НАК “Енергетична компанія України”, склад її Наглядової ради, а також перелік господарських товариств, пакети акцій яких передаються до статутного фонду НАК.

Згідно з постановою, до статутного фонду НАК були передані пакети акцій наступних ВАТ: “Дніпроенерго” (пакет акцій у розмірі 76,04% статутного фонду), “Донбасенерго” (85,77), “Західенерго” (70,1%), ДЕК “Центренерго” (78,29%), АК “Вінницяобленерго” (75%), “Волиньобленерго” (75%), ЕК “Дніпробленерго” (75%), “Донецькобленерго” (65,06%), ЕК “Закарпаттяобленерго” (75%), “Запоріжжяобленерго” (60,25%), АК “Київенерго” (50% плюс 1 акція), “Крименерго” (70%), “Львівобленерго” (26,98%), “Луганськобленерго” (60,06%), ЕК “Миколаївобленерго” (70%), ЕК “Одесаобленерго” (25,01%), “Полтаваобленерго” (25% плюс 1 акція), “Прикарпаттяобленерго” (25,02%), “Сумиобленерго” (25% плюс 1 акція), “Тернопільобленерго” (51%), ЕК “Харківобленерго” (65%), ЕК “Хмельницькобленерго” (70,01%), “Черкасиобленерго” (46%), ЕК “Чернівціобленерго” (70%), ЕК “Чернігівобленерго” (25% плюс 1 акція), “Дністровська ГАЕС” (87,4%).

Крім того, до статутного фонду НАК ввійшли 100-процентні держпакети Державного акціонерного товариства ДАК “Укргідроенерго”, а також ВАТ “Дніпродзержинська ТЕЦ”, “Миколаївська ТЕЦ”, “Херсонська ТЕЦ”, “Одеська ТЕЦ” і “Харківська ТЕЦ-5”.

Статутний фонд НАК „Енергетична компанія України” становить 9,8 млрд. грн. і розділений на 9,8 млрд. простих іменних акцій номінальною вартістю 1 грн. кожна. За розміром статутного фонду НАК «Енергетична компанія України» - найбільша компанія в Україні.