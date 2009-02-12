«Фаїна» прибула до Момбаси

Українське судно «Фаїна», звільнене з полону сомалійських піратів, прибуло до кенійського порту Момбаса.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, за словами заступника глави Секретаріату Президента Андрія ГОНЧАРУКА, який перебуває в Кенії на чолі української делегації, сьогодні вранці судно зайшло у кенійські територіальні води у супроводі кораблів ВМС США і Республіки Кенія.

Також сьогодні зранку назустріч «Фаїні» вирушив буксир з представниками відповідних кенійських державних органів і судновласником на борту. Це зроблено для прискорення здійснення встановлених процедур прийняття судна в порту Момбаса, завчасного оформлення необхідних документів.