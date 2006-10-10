Арсен Аваков не бачить іншого шляху, як звернутися до Януковича та Ющенка

Голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ вважає за необхідне обговорити з прем’єр-міністром України Віктором ЯНУКОВИЧЕМ та Президентом Віктором ЮЩЕНКОМ ситуацію, що склалася на двох провідних у своїх галузях підприємствах країни – заводі ім. Малишева і первомайському “Хімпромі”.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у прес-службі облдержадміністрації, про це А.АВАКОВ заявив на колегії ОДА, яка сьогодні обговорила соціально-економічну ситуацію в Харківській області.

“Я не розумію - чому Міністерство фінансів і Міністерство оборони не виконує Закон про державний бюджет, де окремим рядком передбачені кошти на модернізацію виробів заводу ім. Малишева? Не хочу називати це злочином, але вважаю таку бездіяльність украй серйозним адміністративним порушенням”, - заявив А.АВАКОВ.

За інформацією прес-служби ОДА, держава припинила фінансування заводу ім. Малишева держзамовлення з модернізації вітчизняних танків для потреб Міноборони України. За її даними, недоотримано 37 млн. грн., через що простоюють основні цехи підприємства, зростає заборгованість із заробітної плати.

Аналогічна ситуація на Первомайському "Хімпромі". Обстановка загострилася до того, що робітники цього державного підприємства загрожують перекрити рух по одній із залізничних гілок, зазначає прес-служба.

“Я кілька разів звертався до Кабміну та профільних міністерств, і у мене немає іншого шляху, як звернутися по цих підприємствах до Віктора ЯНУКОВИЧА і Президента", - заявив А.АВАКОВ.