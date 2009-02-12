Долар на міжбанку впав

Сьогодні на українському міжбанку торги доларом США відкрилися наступними котируваннями – 8,0000/8,1500 грн., а на час закриття цінові рівні знизились до 7,9500/8,0500 грн./дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг»,о 15:50 Нацбанк вийшов на ринок з інтервенцією з валютної пари USD/UAH – 7,7000/7,7900.

Рублевий ринок відкрився котируваннями 0,2280/0,2340, на час закриття торгів звузився спред - 0,2300/0,2340. У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становить 34,6802 (-0,6698).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар сьогодні змінювались у діапазоні 1,2800/1,2940. Ринок євро-гривня відкрився наступними індикативними котируваннями – 10,2610/10,4835, на час закриття торгової сесії цінові показники з EUR/UAH пішли вниз –10,2080/10,3505.