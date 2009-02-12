Спробу збройного пограбування банку здійснено в Чернівцях

Сьогодні у Чернівцях здійснено невдалу спробу збройного пограбування комерційного банку.

Як повідомили кореспонденту УНІАН у секторі зв’язків з громадськістю УМВС України у Чернівецькій області, о 14.28 на пульт Відділу держохорони (ВДСО) надійшов сигнал «Тривога» з відділення банку «Фортуна», розташованого на Театральній площі, в історичній частині міста.

До приміщення філії банку зайшов невідомий і, підійшовши до каси, почав вимагати гроші, погрожуючи пістолетом. Касир змогла вирватися і вибігти з приміщення банку, після чого 25-річний банківський працівник, який перебував поруч, спробував зателефонувати до правоохоронців.

Грабіжник приставив до його голови пістолет з вимогою цього не робити. «Після того, як я поклав слухавку, нападник вистрелив у віконце каси, потім почав стріляти у мене. Три кулі влучили мені в груди, ще одна - в ногу. Через декілька секунд я заламав його біля каси, вибив з руки пістолет, поклав на підлогу, далі почав кликати на допомогу. Коли грабіжник лежав на підлозі, він просив мене, щоб я його відпустив», - розповів працівник банку.

Буквально через дві хвилини до місця виклику прибув наряд ВДСО, який затримав зловмисника.

Правоохоронці встановили, що затриманий – 30-річний чернівчанин, уродженець Рівненської області, у 1994 році притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки.

Чотири постріли в банку він здійснив з пневматичного револьвера системи «Флобер» калібру 4 мм.

Затриманого передано в Шевченківський райвідділ міліції Чернівців.

Постраждалий працівник банку в результаті інциденту отримав легкі тілесні ушкодження.