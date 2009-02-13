Податківці виконають план 2009 р.

Ціна нафти при розрахунку рентних платежів, закладених у бюджеті-2009, майже вдвічі завищена від очікуваної - на рівні 80 дол. за барель. Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив перший заступник голови Державної податкової адміністрації України Вадим КАЙЗЕРМАН учора під час засідання громадської колегії.

Разом із тим, за його словами, податківці мають намір виконати план Міністерства фінансів на 2009 р. за надходженнями, які перевищують минулорічний план на більше 5 млрд. грн. «У нас є достатньо резервів для того, щоб справитися з планом Міністерства фінансів по Держбюджету», - зазначив він. Зокрема, це боротьба з мінімізаторами податків, «попит» на послуги яких в умовах кризи значно збільшився. Наприклад, по деяких великих підприємствах-мінімізаторах, таких як «Весна» або «Демол-сервіс», у 2008 р. було додатково нараховано близько 550-600 млн. грн. ПДВ «І це, не враховуючи податку на прибуток», - підкреслив В.КАЙЗЕРМАН.