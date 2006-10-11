Букерівську премію присудили Кіран Десаї (фото)

Головну нагороду у царині літератури у Великій Британії - Букерівську премію - було присуджено народженій в Індії авторці Кіран Десаї за її роман "Спадок втрати". У романі дія відбувається у Нью-Йорку і північно-східній Індії. Сюжет розгортається навколо питань колоніалізму і ґлобалізації очима вигнанців та ексцентриків.

Кіран Десаї, якій 35 років, є наймолодшою жінкою-лавреаткою Букерівської премії.

До неї Букера здобув уже не один письменник, дія роману якого розгорталася в Індії. Однією з найвідоміших таких книжок був роман "Бог дрібниць" Арундаті Рой.

Британські літературні критики зазначають, що останнім часом усе частіше престижні премії дістаються новачкам на літературному поприщі, а видавнича індустрія робить більший наголос на рекламі нових авторів, менше займаючись досвідченими авторами.

ВВС