У Київ вже прибули офіційні делегації Євробачення з 39 країн

На сьогодні до Києва прибуло 475 осіб зі складу офіційних іноземних делегацій "Євробачення-2017" з 39-ти країн.

Про це повідомляє Департамент превентивної діяльності Національної поліції України.

Зазначається, що очікується прибуття 700 осіб з числа офіційних іноземних делегацій 41 країни-учасниці Євробачення.

"Місця проживання офіційних делегацій будуть під цілодобовою охороною, а всі їхні переїзди будуть здійснюватись у супроводі поліції. До здійснення безпекових заходів у зв’язку з проведенням «Євробачення» будуть залучені понад 10 тисяч правоохоронців. У складі залучених сил будуть не лише підрозділи поліції особливого призначення, а й вибухотехніки, кінологи, бійці Нацгвардії, співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій та інші правоохоронні органи", - йдеться у повідомленні.

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Також наголошується, що з урахуванням масштабності конкурсу в період його проведення на окремих ділянках вулиць Києва будуть запроваджені обмеження в русі транспорту. Так, з 26 квітня по 18 травня обмеження діятимуть у районі розташування «Євромістечка» на вулиці Хрещатик. Крім того, з 1 по 14 травня обмеження діятимуть поблизу Міжнародного виставкового центру в районі станції метро «Лівобережна».

Водночас 7 травня обмеження будуть запровадженні в районі вулиць Грушевського та Паркової дороги.

Нагадаємо, поліція підготувала роз’яснення для іноземних гостей з порадами щодо їхнього безпечного перебування в Україні.