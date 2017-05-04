Росіяни хизуються зведенням половини опор багатостраждального Керченського мосту

Окупанти спорудили 50% опор багатостраждального мосту через Керченську протоку. Про це 4 травня повідомляє інформаційний центр «Кримський міст».

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«До травня ми завершили роботи на половині опор мосту: з 595 опор виконано 298. Основну частину склали опори автодорожньої частини, введення якої заплановане на рік раніше, ніж залізничної», - повідомив начальник ФКУ Упрдор «Тамань» Роман Новіков.

Проект мосту передбачає 595 опор, з яких на залізничну частину припадає 307, на автодорожню – 288 (остання, керченська, ділянка автодороги запроектована у вигляді насипу). Зараз окупанти заявляють про готовність 220 опор автодорожнього мосту. До кінця року обіцяють повністю завершити спорудження опор під автодорогу.

Загальна протяжність морських ділянок кримського мосту – понад 6 км з 19 км. В акваторії окупанти збираються побудувати в цілому 170 опор. З них готові 25.

Раніше міністр транспорту РФ заявив, що будівництво мосту, який повинен з'єднати окупований Крим і Краснодарський край, ведеться з випередженням графіка.

При цьому проект окупантів постійно стикається з проблемами в частині фінансування.

У березні 2017 року під час штормом прибило до берега труби, що захищають від хвиль будівництво Керченського мосту.