В Україні згадували загиблих в «Афганській війні»

Офіційні церемонії

У Києві відбулася офіційна церемонія вшанування жертв Афганської війни 1979-1989 років.

Як передає кореспондент УНІАН, сьогодні офіційні особи поклали квіти і вінки до пам`ятника Воїнам Афганцям.

Церемонія розпочалася на 10 хвилин раніше від запланованого, одразу після прибуття до пам`ятника о 9.50 Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

У церемонії покладення квітів також взяли участь Голова Верховної Ради України Володимир ЛИТВИН, секретар РНБО України Раїса БОГАТИРЬОВА, в.о. голови СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО, віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК, міністр праці й соціального захисту Людмила ДЕНИСОВА, міністр природних ресурсів Георгій ФІЛІПЧУК, міністр палива й енергетики Юрій ПРОДАН, міністр промислової політики Володимир НОВИЦЬКИЙ, міністр оборони Юрій ЄХАНУРОВ, заступник голови КМДА Сергій РУДИК, голова Київської ОДА Віра УЛЬЯНЧЕНКО.

Поклавши квіти, офіційні особи попрямували до Української православної церкви «Воскресіння Христового», яка є храмом-пам`ятником жертвам афганської війни 1979-1989 років.

У церкві відбулося богослужіння на вшанування пам’яті загиблих воїнів-інтернаціоналістів.

У регіонах

Севастополь

У Севастополі відкрили анотаційні дошки всім 15 загиблим в роки війни в Афганістані воїнам-інтернаціоналістам - вихідцям з Севастополя.

Як передає кореспондент УНІАН, у 4 школах і 2 ПТУ міста в урочистій обстановці, під час мітингів були встановлені останні 6 таких дощок. Рішення про увічнення пам`яті всіх загиблих на «Афганській війні» раніше було прийнято на засіданні правління Севастопольської міської організації Українського Союзу ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів).

У Севастополі заходи, присвячені 20-й річниці виведення Радянських військ із Демократичної Республіки Афганістан, продовжилися панахидою за загиблими, проведеною у Володимирському соборі. У приміщенні Російського драматичного театру імені А.В.Луначарського почнуться урочисті збори, які завершаться святковим концертом. У фойє театру буде представлена тематична фотовиставка.

Також у місті покладуть квіти до Меморіалу героїчним захисникам Севастополя в 1941-1942 роках, після чого планується хід колони вулицею Леніна до скверу воїнів-інтернаціоналістів. У сквері відбудеться покладання гірлянди і квітів до пам`ятника севастопольцям, загиблим в Афганістані, потім - урочисте відкриття меморіальної дошки і номера (на борту) на пам’ятнику-БМП (як повідомляв УНІАН, бойова машина піхоти була встановлена тут рік тому). О 17.00 біля пам`ятника севастопольцям, загиблим в Афганістані, проведуть захід під назвою «Запали свічку», ініційований Українським Союзом ветеранів Афганістану.

Полтава

Перших відвідувачів прийняв у Полтаві Музей воєнних конфліктів ХХ століття (вул.Паркова, 5). Його відкриття присвятили 20-м роковинам виведення військ з Афганістану.

Як повідомив УНІАН ініціатор створення музею - депутат Полтавської обласної ради, у минулому учасник війни в Афганістані Юрій ЦОМАРТОВ, музей «народний», адже всі експонати були зібрані виключно силами членів організації і жителів міста. В експозиційній залі до уваги відвідувачів стенди з фоторепортажами про хід бойових дій, спогади ветеранів, книга пам`яті, зображення пам`ятників, встановлених у районах області і присвячених загиблим під час воєнних акцій на території інших держав, куточок «побуту солдата», військова амуніція тощо.

Своєрідною «родзинкою» експозиції є земна куля, на яку зверху і знизу націлені міни. У цьому експонаті закладена головна ідея створення музею: категоричне заперечення війни і пам`ять про солдатів, загиблих у боях за Батьківщину.

Чернігів

У Чернігові поблизу пам’ятника Воїнам інтернаціоналістам відбувся мітинг до 20-ї річниці виведення радянських військ з Республіки Афганістан.

Як передає кореспондент УНІАН, покласти квіти до пам’ятника, зустрітися та згадати своїх бойових побратимів зібралися близько тисячі ветеранів Афганістану та учасників військових дій в інших країнах, їх рідних і близьких.

Також до Чернігова прибули делегації ветеранів-афганців майже з усіх районів Чернігівщини.

Учасники мітингу хвилиною мовчання вшанували пам’ять уродженців Чернігівщини, що не повернулися додому з Афганської війни. Ліцеїсти чернігівського ліцею з посиленою військово-фізичною підготовкою встановили біля пам’ятника 115 запалених свічок, за кількістю чернігівців, що загинули чи зникли безвісти в Афганістані.

У виступах керівництва області і міста прозвучали заклики з повагою ставитися до воїнів-інтернаціоналістів, берегти пам’ять про загиблих земляків.

Зокрема чернігівський міський голова Олександр СОКОЛОВ, який очолює обласне відділення Української спілки ветеранів Афганістану, зазначив, що 15 лютого для ветеранів Афганістану завжди є днем пам’яті і спогадів. «Це не лише день виведення радянських військ з Афганістану та завершення військової операції, а й день єдності афганського братства і вшанування світлої пам’яті тих хто не повернувся», - сказав він.

За словами О.СОКОЛОВА, воїни–інтернаціоналісти пройшовши через випробування і подолавши труднощі і сьогодні відчувають силу єдності у вирішенні питань соціального та правового захисту. У цьому напрямку активно працюють обласне відділення та Чернігівська міська організація УСВА. За час, що минув з закінчення Афганської війни близько 260 родин ветеранів Афганістану поліпшили свої житлові умови. Кожного року частина ветеранів лікується та оздоровлюється за рахунок громадської організації. За сприяння організації на Чернігівщині встановлено більш як 10 пам’ятників і пам’ятних знаків та понад 20 меморіальних дошок на честь загиблих воїнів-інтернаціоналістів.

Всього в Чернігівській області проживають 4900 учасників бойових дій в Афганістані та 200 людей, що виконували інтернаціональний обов’язок в інших країнах світу.

Луцьк

У Луцьку сьогодні відбулися заходи, присвячені Дню вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 20-й річниці виведення військ колишнього СРСР з республіки Афганістан.

Як передає кореспондент УНІАН, вшанування розпочалось з тематичного концерту-реквієму "Афганістан: 20 років потому…", що відбувся у Волинському обласному академічному українському музично-драматичному театр імені Т.Г. Шевченка. З промовами до присутніх звернулись представники місцевої влади, активісти обласної та районних організацій Української спілки ветеранів Афганістану.

У своєму виступі голова облдержадміністрації Микола РОМАНЮК зазначив, що "за 9 років крізь пекло неоголошеної війни пройшли дві з половиною тисячі волинян. Нажаль, не всім вдалось повернутись з чужини неушкодженими, а імена 70 загиблих юнаків навічно залишаться в наших серцях та пам`яті…". Також М.РОМАНЮК вручив державні нагороди та відзнаки облдержадміністрації активістам обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану.

Потім учасники концерту-реквієму переглянули кадри з документального фільму "Сини-синочки" та афганської документальної кінохроніки.

По тому відбулася хода вулицями обласного центру та покладання квітів до підніжжя пам`ятника загиблим в Афганістані воїнам-інтернаціоналістам, що на Меморіальному комплексі у Луцьку.

У рамках заходу також була організована польова кухня з солдатською кашею.

Харків

Сьогодні у Харкові відбулися заходи з нагоди 20-х роковин з дня виведення радянських військ з Афганістану

Як передає кореспондент УНІАН, зранку в місті відбувся Меморіальний марш, учасники якого пройшли за військовим бронетранспортером по проспекту Леніна до Меморіалу пам`яті воїнів, загиблих в Афганістані, де поклали вінки та провели мітинг-реквієм і поминальну панахиду.

“Цього дня ми повинні згадати хлопців, які не повернулися з тієї війни. Вічна їм пам`ять, і нехай їхній подвиг, їхні високі етичні якості завжди служать нам зразком, примушуючи рухатися вперед”, - сказав, виступаючи на мітингу голова Харківської облдержадміністрації Арсен АВАКОВ.

Сьогодні, зазначив керівник області, звертаючись до ветеранів, "в країні дуже непростий час і Україні як ніколи потрібні сильні люди". "Афганці - сильні люди і, гадаю, що країна може повністю покластися на вас", - наголосив керівник області.

У своїх виступах представники ветеранських організацій подякували обласній владі, яка, на їхню думку, у нинішній скрутний час допомагає вдовам і матерям загиблих воїнів та колишнім воїнам.

Кіровоград

Сьогодні у Кіровограді близько тисячі людей взяли участь в заходах, присвячених вшануванню учасників бойових дій, які воювали на території інших держав.

Як передає кореспондент УНІАН, вони пройшли урочистою ходою центром міста та взяли участь у покладанні квітів до пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам.

Спеціально з нагоди 20-ої річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан на центральній площі Кіровограда вихованці спецназу місцевої військової частини влаштували показові виступи бойових мистецтв.

За інформацією управління внутрішньої політики облдержадміністрації, у складі обмеженого контингенту в Афганістані воювали близько 5 тисяч вихідців з Кіровоградщини, практично кожен третій з них нагороджений бойовими медалями. За час війни, з 1979 по 1989 роки 114 кіровоградських юнаків загинули, 2 зникли безвісти.