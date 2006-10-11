Погода на 12-16 жовтня

Завтра на території України очікується мінлива хмарність, без опадів.

Як повідомили УНІАН в Українському гідрометцентрі, вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 1-6° тепла, на узбережжі морів 8-13°; вдень 12-17°, на крайньому півдні країни та на Закарпатті до 20°; в Карпатах вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 7-12° тепла.

13-14 жовтня без істотних опадів, лише у східній частині місцями невеликий дощ. Вночі та вранці подекуди туман. Температура вночі 1-6°тепла, на півдні та на Закарпатті до 10°, вдень 12-17°, у східній частині 7-12°; в Карпатах вночі від 4° тепла до 1° морозу, вдень 8-13° тепла.

15 жовтня у північних та східних областях, 16 жовтня на решті території місцями невеликий дощ. Температура вночі 0-6° тепла, місцями 1-3° морозу, на узбережжі морів 5-10° тепла; вдень 7-12°, на Закарпатті та крайньому півдні 13-16° тепла.

Завтра у Києві та області без опадів. Вночі та вранці туман. Температура у Києві вночі 4-6° тепла, вдень 13-15; по області вночі 1-6° тепла, вдень 12-17°.

13-14 жовтня у столиці та області без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Температура вночі 1-6°тепла, вдень 12-17° тепла.

15 жовтня у Києві та області місцями невеликий дощ, 16 жовтня без істотних опадів. Температура вночі 0-6° тепла, місцями 1-3° морозу; вдень 7-12° тепла.