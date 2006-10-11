Посольство США оголошує конкурси для українців

Посольство США в Україні оголошує про початок нового щорічного туру конкурсів для українських громадян, зацікавлених взяти участь у програмах академічних обмінів зі США.

Як повідомили УНІАН у Посольстві США, завдяки цим програмам українці – від старшокласників до науковців із вченими ступенями – мають можливість навчатись і займатися науковою роботою у галузях гуманітарних та суспільних наук і підвищувати свою професійну кваліфікацію в інших обраних галузях.

Програми фінансуються Бюро у справаx освіти та культури Державного департаменту США. Бюро сприяє розвитку взаєморозуміння між Сполученими Штатами та іншими країнами через академічні та професійні програми. З 1992 у програмах, фінансованих Бюро у справах освіти та культури та інших програмах уряду США, взяли участь близько 20 тис. українців.

Конкурс відкритий, і оцінювання кандидатів здійснюється на підставі їхніх академічних досягнень, лідерського потенціалу, знання англійської мови, обраної галузі і готовності до навчання у США.

Анкети розповсюджуються безкоштовно організаціями, які адмініструють програми, консультативними центрами та через Інтернет-сторінки Посольства США.

Адміністрування програм та відбір учасників здійснюються Американськими радами, (American Councils), Радою міжнародних обмінів науковцями (IREX) та Офісом програм ім. Фулбрайта. При проведенні цих програм Відділ преси, освіти та культури Посольства США тісно співпрацює з Міністерством освіти і науки України.

Інформацію про конкурси можна отримати через Інтернет за адресою: http://kiev.usembassy.gov/educult_acexchanges_ukr.html, або за телефонами організацій: Американські ради: (044) 483-2532, 483-9138; IREX (044) 537 0604; Офіс ім. Фулбрайта: (044) 279-1850; 279-2324; Відділ преси, освіти та культури Посольства США: (044) 490-4026.