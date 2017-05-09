"Русский мир" лишається вдома": активісти розмалювали двері квартири Вітренко (фото)
12:21, 09 травня 2017Суспільство
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Активісти розмалювали стіни й двері до квартири Вітренко.
Активісти Національного корпусу прибули до квартири колишнього депутата Наталії Вітренко. Про це повідомили у прес-службі НК.
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Вони, як йдеться у повідомленні, попередили її "про можливі загрози здоров'ю", якщо вона вирішить очолити проросійську ходу у столиці 9 травня.
Та Вітренко не вийшла до учасників акції й викликала поліцію. "Так чи інакше - "русский мир" сьогодні лишається вдома", - йдеться у повідомленні Нацкорпусу.
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