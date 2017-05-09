Більшість читачів УНІАН підтримують святкування Дня перемоги 9 травня - опитування

Згідно з результатами опитування на сайті УНІАН, 80% читачів підтримують святкування Дня перемоги 9 травня.

При цьому лише 6% визнають лише 8 травня як День пам’яті та примирення – разом з усім цивілізованим світом, ще 5% вважають обидві дати, 8 та 9 травня, важливими.

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Крім того, 9% зазначили, що мріють відсвяткувати день перемоги над російсько-терористичними військами, і це зараз більш актуально для них.

Цікаво, що варіант "Дата 9 травня для мене важлива лише як вихідний - день шашликів/картоплі" обрали 0% опитаних. Загалом в опитуванні взяли участь 11,4 тисяч читачів УНІАН.

8 травня Україна разом з усім світом відзначає День пам’яті та примирення - в річницю капітуляції нацистської Німеччини. Це нова пам’ятна дата для українців, відзначення якої було запроваджене лише у 2015 році.

Натомість до цього часу основною пам’ятною датою на честь перемоги над нацизмом для українців вважалося 9 травня, коли відзначався День перемоги - державне свято Радянського Союзу, а пізніше й країн, що входили до складу СРСР, "на згадку про переможне завершення Великої Вітчизняної війни радянського народу проти німецько-фашистських загарбників".

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Втім протягом останніх років в українському суспільстві розгортаються суперечки щодо доцільності святкування 9 травня Дня перемоги у Другій світовій війні за радянським зразком. І хоча в Україні вже запроваджений День пам’яті та примирення 8 травня, втім 9 травня досі залишається вихідним днем і державним святом.

Водночас, Український інститут національної пам’яті вже запропонував новий календар державних свят і пам'ятних днів, згідно до якого пропонується зробити вихідним днем 8 травня замість 9 травня.