Перший півфінал "Євробачення" у Києві (подію завершено)

У Києві стартував перший півфінал міжнародного пісенного конкурсу «Євробачення-2017».

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За право пройти до фіналу конкурсу 9 травня боротимуться 18 виконавців, однак вийти на головну сцену «Євробачення» 13 травня зможуть лише 10 з них.

За прогнозами букмекерів William Hill, найбільше шансів потрапити до фіналу мають Швеція, Вірменія та Португалія, а найменше – Албанія, Чорногорія та Чехія.

Наприкінці першого півфіналу ведучі "Євробачення" Володимир Остапчук, Олександр Скічко та Тімур Мірошниченко оголосять результати глядацького голосування в сумі з оцінками від національних журі країн-учасниць.

Під час першого півфіналу Україна голосувати не зможе. Українці зможуть віддати голос у другому півфіналі та фіналі "Євробачення". Оцінки країни оголошуватиме Злата Огнєвіч.

Другий півфінал Євробачення-2017 відбудеться у четвер, 11 травня. За 10 путівок до фіналу тут боротимуться 18 учасників. Ще 6 учасників потраплять до фіналу автоматично: Україна, як господарка конкурсу, а також Великобританія, Іспанія, Італія, Німеччина та Франція, як засновники та спонсори конкурсу.

Представники від України, рок-гурт O.Torvald виступлять одразу у фіналі. Музиканти вийдуть на сцену МВЦ під 22 номером.