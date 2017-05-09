Підсумки 9 травня в Києві: на 19 затриманих склали адмінпротоколи за дрібне хуліганство

У Києві на 19 затриманих осіб під час масових акцій з нагоди Дня Перемоги склали адміністративні протоколи за скоєння дрібного хуліганства.

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Як повідомляє Департамент комунікації Національної поліції України, станом на 18.00 працівники поліції на 19-х осіб склали адміністративні протоколи (ст. 173 КУпАП (дрібне хуліганство – УНІАН)), з 11-ма проведені профілактичні бесіди.

Ще одного чоловіка, який кинув у правоохоронців димову шашку, затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України за хуліганство (ст. 296 Кримінального кодексу України) та погрозу або насильство щодо працівника правоохоронного органу (ст. 345 ККУ).

Як повідомляв УНІАН, сьогодні у столиці за опір правоохоронцям та використання забороненої символіки було затримано понад 30 осіб.