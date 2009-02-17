Експерт: інфляція та курс гривні залежатимуть не від економіки

Динаміку показника інфляції та курсу національної валюти визначатимуть політичні чинники, зокрема, можливе рішення про фінансування дефіциту Державного бюджету за рахунок емісії гривні.

Таку думку в розмові з кореспондентом УНІАН висловив виконавчий директор центру «CASE-Україна» Дмитро БОЯРЧУК.

«По інфляції й по курсу тут все залежить не стільки від економічних чинників, скільки від політичних чинників. Тобто, якщо буде ухвалено рішення фінансувати дефіцит бюджету за рахунок емісії, то й інфляція, й девальвація залежатимуть від обсягів цієї емісії та від психологічного сприйняття населенням цього процесу» - сказав Д.БОЯРЧУК.

Він повідомив, що згідно з прогнозом центру «CASE-Україна», інфляція за підсумками 2009 року становитиме 16,6%, а середньорічний курс гривні коливатиметься в межах 8-9 грн./дол. При цьому даний прогноз не враховує можливих стресів, крім існуючих, зокрема, покриття дефіциту Держбюджету шляхом емісії гривні.

«Є великий ризик, що виникнуть інші моменти. Якщо ми говоримо про економічні параметри, то це було б достатньо (дані прогнозні значення були б актуальними – УНІАН), тобто якщо ми допускаємо, що Нацбанк й надалі вливатиме кошти для того, щоб утримати гривню. Але все одно відбуватиметься тиск на девальвацію, й Нацбанк може потроху відпускати гривню. Але є декілька моментів, які відіграватимуть більш значну роль», - зазначив Д.БОЯРЧУК.

Він підкреслив, що, побоюючись громадських безпорядків, які можуть виникнути через затримку виплат пенсій і зарплат бюджетникам, уряд буде змушений латати дірки в Держбюджеті за рахунок емісії, це ж стосується й виконання зобов`язань по газовому контракту.

«По-перше, це соціальний тиск, оскільки якщо за результатами січня бюджет якимось дивом був виконаний, то в лютому-березні вже почне накопичуватися заборгованість і по пенсіях, і по зарплатах бюджетникам, і в даній ситуації, скоріш за все, коли почнуться масові демонстрації, наш прем`єр підійде до Президента й голови НБУ і запропонує їм люб`язно надрукувати грошей, щоб не було загострення соціальної напруги. Та ж ситуація з погашенням Нафтогазом своїх зобов`язань перед Газпромом» - повідомив Д.БОЯРЧУК.

На його думку, якщо все ж таки буде ухвалено рішення про емісію, то на гривню може очікувати неконтрольована девальвація.

«Швидше за все, в якийсь момент економічно обгрунтовані 8-9 грн. за долар на цей рік стануть політично необгрунтованими, й там уже процес девальвації важко буде уявити, оскільки він вийде з-під контролю» - вважає експерт.