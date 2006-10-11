Блок Тимошенко вимагає від мера Києва припинити забудову Русанівської набережної

Депутатська фракція Блоку Юлії Тимошенко в Київській міській раді вимагає від мера столиці Леоніда ЧЕРНОВЕЦЬКОГО припинити ухвалювати непрозорі рішення та виступає проти забудови Русанівської набережної.

Про це йдеться у відкритому листі депутатів БЮТ до Київського міського голови, текст якого має УНІАН.

У документі зазначається, що у засобах масової інформації були опубліковані плани Головного управління містобудування, архітектури та дизайну міського середовища міста Києва щодо забудови лісопаркової рекреаційної зони вздовж Русанівської набережної готельно-розважальними комплексами.

Звертаючись до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО, депутати наголошують, що саме він несе особисту відповідальність за реалізацію такої концепції. “Ви повинні усвідомлювати – забудова Русанівської набережної призведе до знищення рекреаційної, оздоровчої зони. Сприяння будівництву торгівельно-розважального комплексу є грубим порушенням законодавчих актів України щодо екологічної безпеки населення міста Києва”, - зазначається у листі.

Крім того, повідомляють депутати, до фракції БЮТ неодноразово звертались мешканці мікрорайону „Русанівка”, які просили посприяти збереженню архітектурно-ландшафтного ансамблю та природного середовища Київської Венеції. Відповідно до резолюцій громадських слухань мешканців мікрорайону, повідомляється в листі до мера, концепція „Лівобережного центру”, що передбачає побудову торговельно-розважального комплексу, несе пряму загрозу знищення екологічного простору киян, створенню умов, несумісних з критеріями повноцінного людського життя.

Депутати також звертають увагу на факт “штучного і сумнівного” вилучення лісопаркової зони на Русанівській набережній з плану зелених зон міста, що є прямим порушенням прав громадян, зазначається в документі.

“Ми, депутати фракції БЮТ, вимагаємо негайного припинення прийняття непрозорих, „підкилимних” рішень, без інформування громадськості, без проведення громадських слухань. Ми вимагаємо затвердження концепцій, планів забудови районів м. Києва проводити виключно за участю депутатського корпусу Київської міської ради та за участю і з урахуванням побажань мешканців районів, де планується проведення таких забудов”, - говориться в листі.

Депутати також наголошують, що як міський голова, Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ зобов’язаний забезпечувати високий рівень проживання громади міста Києва, і що він несе відповідальність за збереження масиву зелених насаджень, збереження та розвиток зон відпочинку киян, а не за “розвиток та підтримку сумнівних бізнес-проектів у місті Києві”.

“З огляду на це, ми, депутати фракції БЮТ, вимагаємо від Вас негайного зупинення подальшої розробки концепції „Лівобережного центру” і надалі, при прийнятті рішень щодо планування забудови міста Києва, враховувати думку мешканців нашого міста”, - говориться в листі депутатів БЮТ до Л.ЧЕРНОВЕЦЬКОГО.