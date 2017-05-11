ДПСУ: Представник Болгарії на Євробаченні не порушував правила перетину кордону України

У Держприкордонслужби не було підстав не пускати в Україну болгарського співака Крістіана Костова, оскільки він не порушував правила перетину кордону України.

Про це в коментарі УНІАН заявив помічник голови Держприкордонслужби — прес-секретар Олег Слободян.

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“Спільно з СБУ ще працюємо і вивчаємо всі обставини. Але на даний момент можу сказати наступне. По-перше, ми діємо тільки в межах компетенції, на момент, коли він заїжджав (в Україну — УНІАН) у травні у нас не було інформації, а також доручень від інших правоохоронців, які б вказували, що він можливо порушував законодавство України”, - сказав Слободян.

По-друге, за його словами, на момент, коли співак, можливо, відвідував окупований півострів, він був ще неповнолітнім – тобто не міг особисто приймати рішень, а міг рухатися лише в супроводі дорослих.

“А по-третє, якщо вірити ЗМІ, він відвідував Крим у червні 2014 року, а законодавча норма, яка встановлювала відповідальність за відвідини окупованого Криму через закриті пункти пропуску, набрала чинності лише у листопаді 2014 року, тобто на момент його відвідин Криму законодавчо це ще не було врегульовано. Закон, як відомо, зворотної сили не має”, - зазначив Слободян.

Нагадаємо, раніше на відеохостингу YouTube було опубліковано запис виступу Костова в дитячому центрі "Артек" у Криму. В анотації до відео стверджується, що виступ Костова на півострові відбувся 1 червня 2014 року, тобто через кілька місяців після анексії півострова Росією.

Костов представлятиме Болгарію з піснею Beautiful Mess у другому півфіналі «Євробачення-2017», який відбудеться сьогодні, 11 травня, фінал – 13 травня.