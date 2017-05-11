У Росії учасника Євробачення-2017 від Болгарії, який їздив до Криму, назвали "своїм героєм"

У Росії учасника Євробачення-2017 від Болгарії Крістіана Костова, який їздив і виступав в окупованому Криму, назвали "і своїм героєм також". Відповідний пост в Instagram зробив російський співак Діма Білан.

Білан закликав своїх прихильників голосувати за Крістіана Костова. Саме він був наставником Костова на російському шоу "Голос. Діти".

"Друзі, мої міжнародні фани.......!! Всім, кому цікава музика і голос, в її широкому розумінні, не пропустіть сьогоднішній півфінал Євробачення і, звичайно, виступ Крістіана! Я не можу багатьох виділити в цьому році, але те, що робить він у свої 17 років - це гідно світової уваги!!! Як швидко летить час і артист, який ось-ось був ще дитиною, видає такі треки і такий підхід до музики!!! Виступає від Болгарії, але він і наш герой!) Я маю пряме відношення до нього, і відчуваю все те, що відбувається зараз, якусь моральну відповідальність, бо мав можливість попрацювати з цим талановитим музикантом на проекті #голосдети", - написав артист.

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Як повідомлялося раніше, представник Болгарії на Євробаченні-2017 виступав в окупованому Криму. Виступ Костова на півострові відбувся 1 червня 2014 року, тобто через кілька місяців після анексії півострова Росією.

Однак, 17-річного представника Болгарії на Євробаченні-2017 Крістіана Костова, який попався на виступах в окупованому Криму, навряд чи спіткає доля забороненої в Україні Юлії Самойлової. Співак продовжить участь у пісенному конкурсі, так як відвідував півострів ще до прийняття закону про перетин кордону, який сьогодні це забороняє.