У Росії учасника Євробачення-2017 від Болгарії, який їздив до Криму, назвали "своїм героєм"
Російський співак Діма Білан закликав своїх прихильників голосувати за Крістіана Костова.
У Росії учасника Євробачення-2017 від Болгарії Крістіана Костова, який їздив і виступав в окупованому Криму, назвали "і своїм героєм також". Відповідний пост в Instagram зробив російський співак Діма Білан.
Білан закликав своїх прихильників голосувати за Крістіана Костова. Саме він був наставником Костова на російському шоу "Голос. Діти".
Друзі, мої міжнародні фани.......!! Всім, кому цікава музика і голос, в її широкому розумінні, не пропустіть сьогоднішній півфінал Євробачення з 22ч. і, звичайно, виступ Крістіана @kristian_kostov_official !!! Я не можу багатьох виділити в цьому році, але те, що робить він у свої 17 років - це гідно світової уваги!!! Як швидко летить час і артист, який ось-ось був ще дитиною, видає такі треки і такий підхід до музики!!! Виступає від Болгарії, але він і наш герой!) Я маю пряме ставлення до нього, і відчуваю за те, що відбувається зараз якусь моральну відповідальність, бо мав можливість попрацювати з цим талановитим музикантом на проекті #голосдети! Я думаю, що він багато-багато років буде вас дивувати, якщо виберете його своїм музичним героєм!!! Голосуйте, виступає під номером 15! А втім, ви самі все побачите !! Евровид.. - це завжди цікаво і завжди свято, кажу вам, як людина, яка все це пізнав не раз!!! #eurovision2017 #12pointsForBulgaria #KristianKostov #CelebrateDiversity #BeautifulMess #TeamKris #КомандаБилана @voice1tv #голосдети #thevoicekids #Eurovision #димабилан #білан #dimabilan #bilan/ Friends, my international fans ....... !! And everyone who is interested in music and voice in the scope , do not miss today's semi-final of Eurovision from 22:00 (Moscow time) and, of course, the performance of Kristian @kristian_kostov_official !!! I can not distinguish many people this year, but what he does in his 17 years is worth of the world's attention !!! How quickly time flies and the artist, who was recently a child, gives out such tracks and this approach to music !!! He represents Bulgaria, but he is our hero!) I have a direct relationship to him, and I now feel morally responsible, because I had the opportunity to work with this talented musician on the project #thevoicekids! I think that he will surprise you for many, many years to come if you choose him to be your musical hero !!! Please vote, he acts at number 15! But, you will see everything yourself! Eurovision .. it is always interesting and always a celebration , I tell you, as a man who has learned all this time and again !!!
"Друзі, мої міжнародні фани.......!! Всім, кому цікава музика і голос, в її широкому розумінні, не пропустіть сьогоднішній півфінал Євробачення і, звичайно, виступ Крістіана! Я не можу багатьох виділити в цьому році, але те, що робить він у свої 17 років - це гідно світової уваги!!! Як швидко летить час і артист, який ось-ось був ще дитиною, видає такі треки і такий підхід до музики!!! Виступає від Болгарії, але він і наш герой!) Я маю пряме відношення до нього, і відчуваю все те, що відбувається зараз, якусь моральну відповідальність, бо мав можливість попрацювати з цим талановитим музикантом на проекті #голосдети", - написав артист.
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Як повідомлялося раніше, представник Болгарії на Євробаченні-2017 виступав в окупованому Криму. Виступ Костова на півострові відбувся 1 червня 2014 року, тобто через кілька місяців після анексії півострова Росією.
Однак, 17-річного представника Болгарії на Євробаченні-2017 Крістіана Костова, який попався на виступах в окупованому Криму, навряд чи спіткає доля забороненої в Україні Юлії Самойлової. Співак продовжить участь у пісенному конкурсі, так як відвідував півострів ще до прийняття закону про перетин кордону, який сьогодні це забороняє.