У Харкові підняли прапори Євросоюзу (фото)

Прапори України та Євросоюзу в рамках святкування Днів Європи та з нагоди ухвалення безвізу для України підняли сьогодні, 11 травня, на площі Свободи у Харкові. Про це повідомила прес-служба міськради.

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У церемонії взяли участь керівники міста та області, олімпійці, творчі колективи, учасники АТО, бійці Нацгвардії, харків'яни. Під час заходу на площі пройшов парад.

Сьогодні Рада Євросоюзу схвалила безвізовий режим для України. Наступним етапом стане затвердження угоди президентом Європарламенту Антоніо Таяні і послом головуючої в ЄС Мальти. Планується, що це відбудеться 17 травня.