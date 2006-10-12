Катерина Ющенко представить проект створення Дитячої лікарні майбутнього
10:15, 12 жовтня 2006Суспільство
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12-00 - В Івано-Франківську у приміщенні обласної дитячої клінічної лікарні відбудеться прес-конференція, в рамках якої голова Наглядової ради Міжнародного благодійного фонду «Україна 3000» Катерина Ющенко представить проект створення Дитячої лікарні майбутнього, яка буде побудована у Києві. У прес-конференції також візьмуть участь радник голови Наглядової ради фонду «Україна 3000» Андрій Мирошніченко та генеральний директор компанії «Проктер енд Гембл» Емін Озкан.
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