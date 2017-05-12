Драйв і величезна голова: повне відео виступу O. Torvald на Євробаченні-2017
19:05, 12 травня 2017Суспільство
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Букмекери пророкують, що Україна займе одне з останніх місць на конкурсі в цьому році.
Завойовувати аудиторію конкурсу, за словами лідера O. Torvald, вони будуть своєю чесністю / фото УНІАН
У мережі з'явилося повне відео конкурсного номера групи O. Torvald, яке українські рокери покажуть у фіналі Євробачення-2017.
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Як повідомлялося, Женя Галич розповів, з яким меседжем музиканти йдуть на конкурс. Завойовувати аудиторію конкурсу, за словами лідера O. Torvald, вони будуть своєю чесністю. "Наша тактика - робити тільки те, що підказують нам наші серця. І ми пам'ятаємо наш девіз: "Вірю – значить можу!" - зазначив співак.
Фінал Євробачення-2017 відбудеться 13 травня о 22:00 в Києві. Організатори оголосили порядок виступів всіх переможців другого півфіналу конкурсу.
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