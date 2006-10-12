Грузинські кримінальні авторитети з Москви втікають до Києва?

Міністерство внутрішніх справ перевіряє інформацію про можливу появу в Україні московського кримінального авторитета на прізвисько Бадрі Кутаїський.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні журналістам у Києві повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Володимир ЄВДОКИМОВ.

За його словами, «на сьогодні на 10-ту годину ранку інформація така (щодо можливого перетину зазначеною особою україно-російського кордону – УНІАН) до міністерства від наших колег з Росії не потрапляла, хоча ми її, звичайно, перевіряємо».

При цьому В.ЄВДОКИМОВ зауважив, що між українськими та російськими, а також грузинськими правоохоронцями на сьогодні налагоджено тісні контакти, «іде обмін інформацією» з приводу можливої появи в Україні грузинських кримінальних авторитетів, у тому числі враховуючи події у Москві щодо грузинів.