Що ж далі робити з рішенням суду про о.Зміїний?

У Комітеті Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони вважають, що влада повинна активізувати реалізацію Програми комплексного розвитку українського Придунав’я.

Як передає кореспондент УНІАН, цю позицію членів Комітету з нацбезпеки озвучив сьогодні журналістам перший заступник голови комітету Сергій ГРИНЕВЕЦЬКИЙ (фракція Блоку Литвина).

С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ зазначив, що сьогодні на засіданні комітету розглядалося питання про вплив рішення Міжнародного суду ООН щодо делімітації континентального шельфу та виключних економічних прав України і Румунії у Чорному морі на національну безпеку держави.

С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ наголосив, що народні депутати в жодному разі не заперечували легітимність рішення суду і наголосив, що його необхідно виконувати.

Але, на думку С.ГРИНЕВЕЦЬКОГО, сьогодні актуально постало питання визначення перспектив подальшої роботи у цьому напрямку.

У зв’язку з цим Комітет ВР з нацбезпеки наголошує на необхідності активізації виконання комплексної програми розвитку українського Придунав’я, яка була прийнята ще у 2004 році.

Йдеться про вирішення комплексу питань з облаштування державного кордону, розвитку інфраструктури, енергозабезпечення, реалізації транспортних коридорів, вирішення екологічних проблем, продовження розвитку о. Зміїного.

У зв’язку з цим С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ нагадав про позицію Президента Румунії Траяна БЕСЕСКУ, який у квітні 2008 року не виключив можливості відходу території українського Придунав’я до Молдови в обмін на Придністров’я.

«Це такі зазіхання, на які, на жаль, МЗС України не надав жорсткої відповіді свого часу», - підсумував С.ГРИНЕВЕЦЬКИЙ.

Довідка УНІАН. Програма комплексного розвитку українського Придунав`я на 2004-2010 роки була ухвалена постановою уряду 31 березня 2004 року.

Згідно з передбаченими програмою заходами, в регіоні планується створити умови для розвитку морегосподарського та транспортного комплексу, поліпшення водозабезпечення та водовідведення, вирішення проблем екологічного та техногенного характеру, розвитку рибного господарства, туристично-рекреаційної сфери та транскордонного співробітництва.

Національна програма здійснюватиметься за рахунок коштів державного бюджету, місцевих бюджетів Одеської області, інвестиційних та кредитних ресурсів, підприємств різних форм власності тощо.