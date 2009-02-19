Німецький радник уряду: альтернативи перегляду бюджету немає

Експерт німецької групи радників при українському уряді Рікардо ДЖУЧЧІ називає не високим ризик дефолту для України.

Таку думку він висловив в інтерв’ю «Німецькій хвилі».

Р.ДЖУЧЧІ зазначив, що за умови, якщо Україна провадитиме правильну політику, а особливо якщо програму МВФ буде здійснено так, як це передбачалося, ризик банкрутства держави не є високим. «Немає жодних значних економічних чинників, які б це зумовили. Це станеться лише, якщо будуть зроблені серйозні політичні помилки. Але я не став би з цього виходити», - сказав він.

Коментуючи те, наскільки обґрунтовані поставлені перед Україною умови МВФ та чи ефективні запропоновані стабілізуючі заходи, Р.ДЖУЧЧІ зауважив, що загальний план МВФ – це послідовний план. Тобто, за його словами, йдеться не стільки про окремі заходи, скільки про низку критеріїв, всеохоплюючий план, спрямований на подолання кризи, для того, щоб країна «якомога швидше вийшла з кризи, звичайно, з рецесією, але не з абсолютним колапсом». Він підкреслив, що саме для цього були розроблені такі критерії МВФ. «Звичайно, Україна може внести свої корективи, але загальна логіка програми має залишитися», - наголошує Р.ДЖУЧЧІ.

Говорячи про те, що необхідно зробити, щоб отримати черговий транш Міжнародного валютного фонду він нагадав, що існують конкретні документи, у яких викладені умови надання кредиту МВФ. «Ці домовленості підписали обидві сторони, і у цих документах визначено, яку макроекономічну політику має проводити Україна. Нині ж виникли розбіжності між тим, про що домовлялися, і тим, що зараз планує уряд. Національний банк виконав практично усі умови, а от уряд, наприклад, у своєму бюджеті, по-перше, заклав занадто оптимістичний прогноз економічного зростання, а по-друге, передбачив дефіцит у три відсотки, що не відповідає настановам МВФ. З макроекономічної перспективи треба передусім визнати, що не можна витрачати більше грошей, ніж на даний момент надходить», - зазначив Р.ДЖУЧЧІ.

На його думку, затримка траншу є поганою новиною, передусім для резервів національного банку, які необхідні для підтримки гривні. Проте, він думає, що уряд, зрештою, таки зрозумів, що становище серйозне, і тому немає іншої альтернативи, окрім перегляду бюджету та солідного планування з метою уникнення дефіциту.