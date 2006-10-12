6-мільйонному пасажиру «Аеросвіт” подарував 1 мільйон повітряних миль

Сьогодні авіакомпанія «Аеросвіт – Українські авіалінії» перевезла 6-мільйонного пасажира з початку своєї 12-річної діяльності.

Як передає кореспондент УНІАН, ним став громадянин України Ростислав ЯЦЕНКО, одесит, який 11 років живе в Нью-Йорку і займається ювелірною справою, і вперше за 10 років приїхав на Батьківщину. Куплений ним квиток на рейс «Аеросвіту» з Києва в Нью-Йорк і зробив його 6-мільйонним пасажиром компанії.

Авіакомпанія вручила ювілейному пасажирові сертифікат з преміальними в 1 мільйоном повітряних миль за програмою «Меридіан» для пасажирів, які часто літали. За даними компанії, цей документ, приміром, можна витратити на 11 безплатних польотів бізнес-класу за маршрутом Нью-Йорк – Київ – Нью-Йорк або на 8 подорожей рейсами авіакомпанії із США в країни Близького, Середнього Сходу або Центральної Азії.

Як повідомив журналістам в аеропорту перший заступник генерального директора авіакомпанії Олексій КОЧАНОВ, «пасажир летів з Одеси, в Одесі наше представництво зареєструвало пасажира на рейс з Києва до Нью-Йорка, котрий і став 6-мільйонним». Він також зазначив, що «1 млн. миль - це пільга, яка не прив`язана до якогось рейсу, пасажир може використовувати її на свій розсуд».

За його словами, за 2006 р. компанія планує перевезти близько 1 млн. 400 тис. пасажирів проти 1 млн. 270 тис. у 2005 р.

Довідка УНІАН. 8 жовтня 2006 р. авіакомпанія «Аеросвіт – Українські авіалінії» виповнилося 12 років. Першого мільйонного пасажира компанія перевезла в лютому 2001 р. – на 7 році з дня створення, 3-мільйонного, – в серпні 2004 р., 5-мільйонного, – в лютому 2006 р. Авіакомпанія «Аеросвіт - Українські авіалінії» в жовтні 2006 року відзначить своє 12-річчя.

На сьогодні перевізник обслуговує 12 повітряних ліній між містами України і 60 міжнародних маршрутів в 31 країну світу, включаючи 5 далекомагістральних напрямків до Нью-Йорка (США), Торонто (Канада), Пекіна (Китай), Делі (Індія) і Бангкок (Таїланд).

Зараз «Аеросвіт» експлуатує 13 повітряних суден виробництва компанії Boeing: 11 середньомагістральних літаків В-737 і 2 далекомагістральні лайнери В-767. До кінця року компанія розраховує поповнити парк ще двома повітряними суднами.