Дві третини читачів УНІАН проти блокування ВКонтакте та інших російських сайтів в Україні – опитування

Як свідчать результати опитування на сайті УНІАН, 65% наших читачів виступили категорично проти заборони ВКонтакте, Одноклассников, Яндексу та інших російських сайтів в Україні, адже вважають це порушенням їхніх демократичних свобод.

Водночас 13% повністю підтримали заборону, адже, на їхню думку, потрібно позбавлятися російського впливу, ще 10% вважають, що таке рішення потрібно було приймати ще три роки тому, коли почалася війна.

При цьому 12% іронічно відповіли, що слід взагалі заборонити увесь Інтернет, слідуючи прикладу Північної Кореї, тоді "всім буде легше".

Загалом в опитуванні на сайті УНІАН взяли участь приблизно 14,4 тисячі осіб.

Зазначимо, схожої думки дотримуються й наші користувачі на сторінці ВКонтакте. Там категорично проти виявилися 61,8% опитаних, тоді як підтримали заборону 16,5%, ще 11,2% вважають, що це слід було зробити вже давно.

Водночас у Facebook, де ми пропонували своїм читачам висловити свою думку з цього приводу за допомогою "лайків", наші читачі були не такі активні, надаючи перевагу висловлюванням у коментарях. Тут з 390 тих, хто проголосував 297 поставили звичайний лайк, що мало означати повне схвалення, а 62 поставили розгніваний смайлик, тобто проти.

Як повідомляв УНІАН, 17 травня 2017 року президент України Петро Порошенко своїм указом увів в дію рішення РНБО про нові санкції проти Росії, які передбачають, зокрема, блокування доступу до соцмереж ВКонтакте і Одноклассники, а також сервісів Яндексу; телеканалів РБК, "Звезда" та ін. Також провайдери мають заблокувати доступ до сайтів антивірусних компаній «Лабораторія Касперського» і DrWeb; сервісів 1С, Софтлайн Груп, Корпорації Парус і ще низки інших російських IT-компаній.