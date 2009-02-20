Франція переклала свої антикорупційні закони українською мовою

Франція визначила своїм пріоритетом допомогу Україні в адаптації українського законодавства до норм ЄС, оскільки вважає це найефективнішим шляхом України до Європейського Союзу.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Мін’юсту, на цьому наголосив Надзвичайний та Повноважний Посол Франції в Україні Жак ФОР у ході зустрічі з міністром України Миколою ОНІЩУКОМ, що відбулася у в українському Мін‘юсті 20 лютого 2009 року.

«Ми вважаємо, що потрібно робити невеликі, але конкретні кроки, і це є найкращим шляхом наблизити Україну до Європейської спільноти», - зазначив у цьому зв‘язку дипломат.

У ході зустрічі посол поінформував українського міністра про готовність надати Міністерству юстиції України закони Франції у сфері боротьби з корупцією, перекладені українською мовою. Цій же темі буде присвячено «круглий стіл», який відбудеться у Києві 29 квітня за сприяння посольства Франції.

Також посол Франції запросив Міністерство юстиції України та його главу взяти участь у «круглому столі», який відбудеться у Києві 3 квітня та буде присвячений сприянню українським суддям щодо захисту навколишнього середовища. Одним з питань , яке порушуватиметься під час заходу, буде адаптація українського законодавства у цій сфері до норм Європейського Союзу.

У ході зустрічі посол Франції та український міністр юстиції обговорили кроки, які здійснюються в Україні щодо реформування системи юстиції та наближення її до європейських стандартів.

За словами міністра юстиції, вже у березні в Україні може відбутися низка важливих подій в юстиціарній сфері, які закладуть передумови для реформування кримінальною юстиції та боротьби з корупцією.

Зокрема, очікується внесення Президентом України на розгляд Верховної Ради проекту нового Кримінально-процесуального кодексу, що ґрунтується на європейських стандартах у галузі кримінальної юстиції. Кодекс має докорінно змінити систему досудового слідства в Україні.

Крім того, очікується ухвалення Верховною Радою України у другому читанні пакету антикорупційних законів, які абсорбували найкращий світовий досвід у боротьбі з цим явищем.

М.ОНІЩУК наголосив, що фахівці мають великі очікування щодо реалізації таких намірів. Разом з тим, підкреслив міністр, Україна хотіла би мати більш відчутні сигнали з Європи щодо підтримки цих зусиль та прагнень нашої держави інтегруватися в європейську спільноту.