Україна посіла одне з останніх місць у світі у сфері дотримання прав власності - правозахисники

У 2016 році Україна посіла одне з останніх місць у світі у сфері дотримання прав власності. Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції в Києві в рамках доповіді з дотримання прав людини в Україні в 2016 році повідомив член Української Гельсинської спілки з прав людини Максим Щербатюк.

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“У 2016 році погіршилась ситуація з дотриманням в Україні прав власності: Україна посіла 115-те місце із 128 країн”, - сказав Щербатюк.

За його словами, також торік в Україні зросла кількість рейдерських захоплень власності через незаконне використання державних реєстрів.

Також, наголосив правозахисник, “в жахливому стані знаходиться виконання судових рішень. Якщо раніше ми говорили про заборгованість у мільярди гривень, то зараз можна казати: втрати у десятки мільярдів”.

При цьому Щербатюк зауважив, що ситуація, яка спостерігалася в 2016 році, “переноситься в цей рік”.