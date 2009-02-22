Нафтогаз вважає безперспективними позови РосУкрЕнерго

Компанія “РосУкрЕнерго” не має жодних перспектив відсудити в НАК “Нафтогаз України” 11 млрд. кубометрів газу, що зберігається в українських газових сховищах і поки не належить державі.

Таке переконання висловив виконувач обов’язків голови правління НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО в інтерв’ю тижневику “Дзеркало тижня”.

“Зараз ці 11 млрд. кубометрів газу в процесі оформлення, і, можливо, у суди піде “РосУкрЕнерго”. Але їхня карта бита в цьому питанні”, - сказав І.ДІДЕНКО.

За його словами, увесь минулий рік, коли НАК купував у “РосУкрЕнерго” газ, акти на цей газ підписувала одна людина. Представники акціонера РУЕ - компанії Centrogas та швейцарські директори чинили значний тиск на тодішнього голову Державної митної служби України на тему, що НАК “Нафтогаз України” не має права власності на газ, імпортований в Україну, тому що цей обсяг нібито неправильно оформлений.

“Митниця нам цей газ розмитнювала. Зараз крик такий само, нібито ми не маємо права власності на цей газ. Право власності на цей газ ми маємо”, - підкреслив І.ДІДЕНКО.

Він також повідомив, що за розмитнення 11 млрд. кубометрів газу треба заплатити 20% ПДВ від 1,7 млрд. доларів. При цьому ціна газу виходить по 153 з лишком доларів за тисячу кубометрів.

В. о. голови правління НАКу також повідомив, що “РосУкрЕнерго” заборгувала “Нафтогазу” близько 100 млн. дол. за транспортування і зберігання газу. “Вийшло так, що ми сконцентрували на 1 січня 2009 року 11 млрд. кубометрів газу, а також переплатили за використаний газ у грудні 118 млн. дол.”, - додав він.

Такою ж проблематичною І.ДІДЕНКО вважає судову перспективу вимоги «РосУкрЕнерго» щодо стягнення штрафних санкцій з “Нафтогазу”.

“У процесі переуступки боргів ми ознайомилися з контрактами між “Газекспортом” і “РосУкрЕнерго” і не бачимо судової перспективи для претензій “РосУкрЕнерго” до нас”, - зазначив він.

І.ДІДЕНКО також додав, що поінформаваний про звернення “РосУкрЕнерго” з позовом до “Нафтогазу” в один із судів Угорщини, але має сумнів щодо перспектив його задоволення.

“Так, ми знаємо про те, що розпочався судовий процес. Ми братимемо в ньому участь, залучимо угорських юридичних консультантів. Будемо сподіватися на справедливе правосуддя”, - сказав він.

Довідка УНІАН. Згідно з підписаним 19 січня газовим контрактом з Росією, Україна за спеціальною ціною в 153,9 долара за тисячу кубометрів мала викупити 11 млрд. куб. м газу, який зберігається в українських газових сховищах, але не належить державі.