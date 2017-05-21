Петиції до Порошенка про скасування заборони російських соцмереж набирають популярності

На сайті петицій президента України зареєстровано 59 електронних звернень про скасування рішення про заборону російських соціальних мереж і ресурсів, число підписів в яких становить 51 919 .

Такі дані можна побачити на сайті Адміністрації президента України в розділі петицій.

Найбільше підписів користувачів отримала петиція зареєстрована 16 травня, що стосується скасування заборони саме соціальної мережі "Вконтакте". В даний час вона отримала 17 659 голосів з 25 тисяч необхідних.

"Це величезна рекламна платформа, яка допомагає в реалізації вітчизняного продукту, творчості, контенту і т. д. Втрата цієї платформи вкрай негативно позначиться на вітчизняному виробнику будь-якого виду товарів, послуг та івентів", - йдеться в тексті петиції.

Також автор петиції зауважив, що стежити за поширенням пропаганди на цьому сайті - це обов'язок СБУ.

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"Дане рішення адміністрації президента несе ряд негативних наслідків. Стежити за поширенням пропаганди на цьому сайті - це обов'язок СБУ або кіберпідрозділу (на які виділялися кошти з бюджету країни, з кишень платників податків), чому нездатність цих органів протистояти пропаганді в мережі повинно позначатися на звичайних людей?!" - йдеться в тексті петиції, автором якої виступив Анатолій Ткаченко.