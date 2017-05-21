Петиції до Порошенка про скасування заборони російських соцмереж набирають популярності
Найбільше підписів користувачів отримала петиція зареєстрована 16 травня, яка стосується скасування заборони саме соціальної мережі "Вконтакте".
На сайті петицій президента України зареєстровано 59 електронних звернень про скасування рішення про заборону російських соціальних мереж і ресурсів, число підписів в яких становить 51 919 .
Такі дані можна побачити на сайті Адміністрації президента України в розділі петицій.
Найбільше підписів користувачів отримала петиція зареєстрована 16 травня, що стосується скасування заборони саме соціальної мережі "Вконтакте". В даний час вона отримала 17 659 голосів з 25 тисяч необхідних.
"Це величезна рекламна платформа, яка допомагає в реалізації вітчизняного продукту, творчості, контенту і т. д. Втрата цієї платформи вкрай негативно позначиться на вітчизняному виробнику будь-якого виду товарів, послуг та івентів", - йдеться в тексті петиції.
Також автор петиції зауважив, що стежити за поширенням пропаганди на цьому сайті - це обов'язок СБУ.
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"Дане рішення адміністрації президента несе ряд негативних наслідків. Стежити за поширенням пропаганди на цьому сайті - це обов'язок СБУ або кіберпідрозділу (на які виділялися кошти з бюджету країни, з кишень платників податків), чому нездатність цих органів протистояти пропаганді в мережі повинно позначатися на звичайних людей?!" - йдеться в тексті петиції, автором якої виступив Анатолій Ткаченко.