Працівник МАУП піймав продавця фальшивих дипломів

Правоохоронці затримали безробітного, раніше судимого киянина, який продавав фальшиві дипломи про вищу освіту.

Як повідомили УНІАН у Департаменті зв’язків з громадськістю МВС України, на нього вийшов працівник МАУП, виявивши на одному із сайтів в мережі Інтернет інформацію про продаж дипломів будь-яких вищих навчальних закладів України та контактний телефон, за яким можна зробити замовлення.

За цим телефоном заявник замовив диплом на видумане ім’я. Йому зателефонували і, з’ясувавши деталі, назвали ціну послуги - 800 дол.

Невдовзі виготовлену фальшивку – диплом серії КВ № 21345391 магістра Національного технічного університету України „Київського політехнічного інституту” за спеціальністю „Економіка підприємства” та додаток до диплому серії 12 А №783218 замовнику мали вручити на Ленінградській площі столиці, куди й прибули співробітники київської міліції і задокументували „купівлю” диплому „на гарячому”, повідомили у ДГЗ.

Наразі вирішується питання про порушення кримінальної справи за ст.358 Кримінального кодексу України (“підроблення документів, печаток, штампів та бланків, їх збут”).