Українка намагалася вивезти в окупований Крим півкілограма марихуани, захованої в хлібі
На незадачливу контрабандистку відкрили кримінальну справу.
Співробітники Служби безпеки України спільно з прикордонниками вилучили на пункті пропуску «Чонгар» на адмінкордоні з тимчасово анексованим Кримом наркотики, заховані у хлібі.
Про це повідомила прес-служба СБУ на сторінці в Facebook.
При огляді багажу жительки села Новоолексіївка Генічеського району, оперативники Херсонського управління СБ України виявили серед речей дві хлібини, в яких жінка намагалася ввезти на острів півкілограма марихуани.
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Відкрито кримінальну справу за ст. 309 Кримінального кодексу України.
Тривають оперативно-слідчі дії.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Харкові затримали "чорного фармацевта", який виготовляв наркотики для США, Японії і країн Європи.