У Харкові на 6 років посадили одного з лідерів "руської весни"

У Харкові лідера руху “Юго-Восток” Юрія Апухтіна, який навесні 2014 року був одним із лідерів місцевого антимайдану, засуджено до 6 років позбавлення волі. Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення сьогодні, 23 травня, ухвалив Київський райсуд Харкова.

Суд визнав Апухтіна винним у скоєнні злочинів, передбачених ч.1 ст.294 (масові заворушення) та ч.3 ст.109 (заклики до повалення конституційного ладу) Кримінального кодексу України.

Зокрема, суд визнав доведеним той факт, що Апухтін 8 квітня 2014 року публічно закликав до погрому автобусів із правоохоронцями, що здійснювали охорону громадського порядку на площі Свободи та в будівлі Харківської ОДА, під час кількох мітингів закликав не визнавати чинну владу та організовано боротися проти неї, добиваючись федералізації держави та створення адміністративного утворення, до якого мали ввійти південні та східні області України.

Невизнання Апухтіним вини суд розцінив, як бажання уникнути відповідальності.

За сукупністю злочинів суд призначив Апухтіну покарання у вигляді 6 років позбавлення волі. До набрання вироком законної сили суд встановив Апухтіну запобіжний захід у вигляді тримання під вартою протягом двох місяців — до 22 липня.

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Своєю чергою підсудний наголосив, що не визнає вирок і додав, що причетні до притягнення його до кримінальної відповідальності поплатяться.

Адвокат Апухтіна Дмитро Тихоненков під час брифінгу зазначив, що захист оскаржуватиме вирок Київського райсуду Харкова.

“Я вважаю вирок необґрунтованим. Він підлягає скасуванню, тому, звичайно, буде подаватися апеляційна скарга”, - сказав Тихоненков.

Адвокат розцінив рішення суду як політично мотивоване.

“Я бачу, що цей вирок необґрунтований. Як громадянин я просто обурений. Для мене це явне переслідування за політичними мотивами. Все, що сьогодні прочитали Апухтіну, можна брати 2014 рік, Майдан, і всім людям, які там були присутні, це ставити у вину, але не Апухтіну сьогодні”, - наголосив Тихоненков.

Як повідомляв УНІАН, прокуратура у січні 2015 року направила справу Апухтіна до суду.

Під час досудового слідства встановлено, що Апухтін був організатором масових заворушень у квітні 2014 року біля будівлі Харківської ОДА. Він неодноразово закликав до зміни конституційного ладу, невизнання чинної державної влади, створення так званих "Харківської народного республіки" та "Конституції ХНР".