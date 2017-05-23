У Харкові сьогодні планують оголосити вирок одному з лідерів "руської весни" (відео)

У Харкові суд сьогодні можуть винести вирок одному із лідерів так званої "руської весни".

Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Юрія Апухтіна звинувачують в організації масових заворушень та у закликах до насильницької зміни та повалення конституційного ладу.

Читайте такожУ Харкові невідомі обстріляли тролейбус

Навесні 2014-го року лідер, нині забороненого в Україні руху "Юго-Восток" Апухтін та його прихильники, закликали до створення Південно-Східної автономії, планували провести так званий "референдум" синхронно із загарбниками Донецька й Луганська.

Як повідомляв УНІАН, Національна поліція України встановлює учасників подій 7 квітня 2014 року у Харкові, коли відбулося захоплення будівлі ОДА і проголошення так званої «Харківської народної республіки» прихильниками «руського миру».