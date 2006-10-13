Вслід за молоком і м`ясом Росія береться за український алкоголь

Росспоживнагляд вирішив перевірити алкогольну продукцію українського виробництва на відповідність російським стандартам.

Як повідомляє радіо «Эхо Москвы», головний санітарний лікар Росії Геннадій ОНІЩЕНКО дав розпорядження регіональним управлінням Росспоживнагляду приступити до моніторингу відповідності українського алкоголю вимогам російських стандартів.

Особливу увагу управління Росспоживнагляду має звертати на постачальників і виробників, які раніше на російському ринку не працювали.

При перевірках санітарні лікарі, в першу чергу, повинні будуть визначати походження сировини, яке використовується при виробництві продукції, технологічні можливості підприємств, а також відповідність алкоголю вимогам безпеки.

Раніше Г.ОНІЩЕНКО заявляв, що на російському ринку з`явилися спиртомісткі рідини, які були вироблені в Молдові, а потім за допомогою реекспортної схеми через Україну доставлені до Росії.

Він також звертав увагу на те, що обсяги поставок алкогольної продукції від вже відомих українських виробників різко зросли.

Як повідомляв УНІАН, навесні Росія заборонила імпорт спиртомістких рідин до Росії з Грузії і Молдови як таких, що не відповідають санітарно-епідеміологічним нормам.