Українська залізниця дешевша за ”Криворіжсталь”

Балансова вартість основних фондів “Укрзалізниці” після переоцінки має збільшитися, щонайменше, втричі. Про це 12 жовтня на брифінгу для журналістів повідомив заступник генерального директора “Укрзалізниці” Анатолій ЛАШКО, повідомили УНІАН в прес-центрі відомства.

«Сьогодні балансова вартість основних фондів залізничного транспорту становить близько 21 млрд. грн. Всі знають, що «Криворіжсталь» було продано за 24 млрд. грн., але не можна порівнювати основні фонди «Криворіжсталі» і українських залізниць, зовсім інший масштаб. Ми вважаємо, що наші основні фонди мають бути на рівні 60-70 млрд. грн.», – заявив він.

За проектом Концепції Державної програми реформування залізничного транспорту України, після незалежної оцінки основні фонди відомства будуть передані до статутного фонду Державної акціонерної компанії «Українські залізниці».

«Статутний фонд непорушний і в будь-якому випадку залишатиметься у власності держави», – завірив А.ЛАШКО.

Після створення держкомпанії “Українські залізниці”, державні підприємства, які безпосередньо задіяні в процесі залізничних перевезень, реорганізуються в її філіали, а інші підприємства, організації і установи, майно яких буде передано в її статутний капітал, перетворяться на дочірні підприємства держкомпанії.