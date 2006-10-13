Янукович у Криму зустрівся з заступником голови російського уряду

Прем’єр-міністр України Віктор ЯНУКОВИЧ та перший віце-прем’єр-міністр Російської Федерації Дмитро МЕДВЕДЄВ під час сьогоднішньої зустрічі в Криму обговорили хід підготовки до засідання Міжурядового комітету з питань економічного співробітництва, а також до засідання Українсько-Російської міждержавної комісії „Ющенко-Путін”.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кабінету Міністрів України, зараз триває активна підготовча робота до проведення засідання комітету. Протягом кількох останніх тижнів інтенсивно працювали підкомісії Міжурядового комітету, які узгодили перелік питань, що увійдуть до порядку денного засідання.

Крім того, В.ЯНУКОВИЧ і Д.МЕДВЕДЄВ обговорили обсяги постачання газу в Україну наступного року, а також у період до 2010 року. Сторони узгодили, що остаточна ціна на газ буде визначена в ході засідання Міжурядового комітету.

Під час зустрічі також йшлося про перспективи українсько-російських відносин, передусім у торговельно-економічній сфері. На думку В.ЯНУКОВИЧА, ефективна робота Міжурядового комітету дасть можливість активізувати двостороннє співробітництво та вирішити низку проблемних питань двостороннього діалогу.

У зустрічі також взяв участь міністр палива та енергетики України Юрій БОЙКО.