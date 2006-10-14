Ющенко привітав учасників визвольного руху з 64-ю річницею створення УПА

Президент України Віктор ЮЩЕНКО привітав учасників українського визвольного руху з нагоди 64-ї річниці створення Української повстанської армії.

Як повідомили УНІАН в офіційному інтернет-представництві Президента, у вітанні йдеться: “У роки Другої світової війни десятки тисяч учасників національного визвольного руху здійснили героїчний подвиг, відстоюючи незалежність України. Серед них – численні вояки Української повстанської армії. З гаслом «Свобода або смерть!» вони впевнено йшли у бій, віддавали своє життя в ім`я Батьківщини.

Вас, дорогі ветерани визвольного руху, не зламали ні тривалі роки виснажливої боротьби, ні сталінські репресії. У найважчі часи ви залишались під покровом і захистом Пресвятої Богородиці, брали сили з невичерпної криниці – Української національної ідеї. Ми схиляємо голови перед вашою мужністю та силою духу”.

“Сьогодні ветерани УПА знову в строю. Вони – активні учасники суспільного життя, живий приклад для молодого покоління, якому належить розбудовувати власну державу, утверджувати ідеали свободи, демократії та соборності.

Звитяга Української повстанської армії вже стала легендою, яка золотими літерами вписана на скрижалях історії нашої держави і назавжди залишиться у пам`яті народу”, зауважив Президент.

В.ЮЩЕНКО побажав ветеранам УПА міцного здоров`я, добра та щасливого довголіття.