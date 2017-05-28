Екс-директору української бібліотеки в Москві зламали хребет

Екс-директору Бібліотеки української літератури в Москві Наталії Шаріной під час конвоювання зламали хребет, повідомляє "112 Україна" з посиланням на заяву адвокат Шаріної Євгенія Смирнова.

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Травму екс-директор отримала 29 жовтня 2015 року. Тоді її перевозили з відділу поліції в ізолятор тимчасового утримання. "В автозаку були жорсткі, чи то дерев'яні, чи то металеві сидіння. Водій не загальмував на лежачому поліцейському, автозак труснуло, і Шаріна вдарилася спиною", – повідомив адвокат правозахисникам.

Захист долучила до справи медичні документи про здоров'я Шаріної, в яких говориться, що вона страждає від наслідків компресійного перелому хребта.

25 травня в Міщанському районному суді завершилося судове слідство у справі Шаріної, обвинуваченої в екстремізмі і розтраті. Покарання для неї прокуратура попросить у понеділок, 29 травня.

Нагадаємо, що в жовтні 2015 р. в Бібліотеці української літератури в Москві пройшли обшуки, а потім її директор Наталія Шаріна була затримана. У неї вилучили 150 книг і брошур. За інформацією Слідчого комітету, щодо Шаріної порушено кримінальну справу за ст. 282 Кримінального кодексу РФ (розпалювання національної ненависті та ворожнечі, а також приниження людської гідності). Приводом для порушення справи, згідно із заявою СК РФ, стало поширення серед відвідувачів бібліотеки видання Дмитра Корчинського, який було визнано судом екстремістським матеріалом і заборонено до використання.

Пізніше слідство пред'явило їй звинувачення в розтраті. Директор бібліотеки заявила, що свою провину не визнає.